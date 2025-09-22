ارتقاء خمسة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال بغارة للاحتلال الإسرائيلي على بنت جبيل

بيروت-سانا

ارتقى خمسة لبنانيين من بينهم ثلاثة أطفال وأصيب شخصان بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية في بيان له إلى أن مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت بصاروخين دراجة نارية وسيارة في بلدة بنت جبيل، ما أدى إلى ارتقاء خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة شخصين بجروح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، ويشن طيرانه الحربي غارات على بلدات وقرى في جنوب لبنان، كان آخرها غارة يوم الجمعة الماضي على محافظة النبطية أدت إلى ارتقاء شخصين وإصابة 11 آخرين.

من جهته، أدان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في منشور على منصة X المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بنت جبيل، قائلاً:” إن ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب”.

ودعا سلام المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية إلى إدانة إسرائيل بأشد العبارات لانتهاكها المتكرر للقرارات الدولية وللقانون الدولي، وممارسة أقصى درجات الضغط عليها لوقف اعتداءاتها فوراً، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى.