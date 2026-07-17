مصرع 21 شخصاً بينهم 20 تلميذاً بانقلاب حافلة في أوغندا



نيروبي-سانا



أعلنت الشرطة الأوغندية أن21 شخصاً بينهم 20 طالباً لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لحادث انحراف حافلة مدرسية عن الطريق شرق أوغندا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الأوغندية قولها في بيان اليوم الجمعة: إن الحادث وقع في قرية “تشيكواتيت” التابعة لمقاطعة كابشورورا، موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بصخرة كبيرة قبل انقلابها.



وتشهد أوغندا، على غرار مناطق أخرى في القارة الإفريقية، حوادث سير متكررة، حيث وقع في تشرين الأول الماضي حادث تصادم بين حافلتين أسفر عن مصرع 46 شخصاً.



ووفق أحدث بيانات الشرطة الأوغندية، سجلت البلاد 4434 حادث سير خلال عام 2024، أدت إلى وفاة 5144 شخصاً.