البيت الأبيض: الصين مهتمة بشراء مزيد من النفط الأمريكي

واشنطن-سانا

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى اهتماماً بشراء المزيد من النفط الأمريكي خلال القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تقليل اعتماد بكين على النفط الوارد عبر مضيق هرمز المغلق منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض قوله في بيان: إن الرئيس الصيني أشار خلال القمة إلى رغبة بلاده في زيادة واردات النفط الأمريكي، في إطار مساعيها لتنويع مصادر الطاقة.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، إلا أن الولايات المتحدة لم تكن مورداً رئيسياً للخام بالنسبة لها، إذ بلغت واردات الصين من النفط الأمريكي ذروتها عام 2020 عند نحو 359 ألف برميل يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 193 ألف برميل يومياً في عام 2024.

كما توقفت الصين عن استيراد النفط الأمريكي منذ أيار 2025، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضت خلال الحرب التجارية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى بكين أمس الأربعاء في زيارة رسمية إلى الصين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وتستمر الزيارة حتى الـ 15 من أيار الجاري.