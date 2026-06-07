المكسيك ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كوبا

هافانا-سانا

أرسلت المكسيك اليوم الأحد، شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كوبا التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن سفينة الشحن “إيجن كاترا” دخلت ميناء هافانا صباحاً، وتعد هذه الشحنة هي السادسة ضمن شحنة المساعدات الإنسانية التي ترسلها المكسيك إلى الجزيرة منذ شباط الماضي.

وتعاني كوبا من حصار أمريكي مفروض منذ عام 1962، إضافة إلى حصار نفطي فرضته واشنطن منذ كانون الثاني الماضي، ما تسبب في نقص حاد في السلع، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، واضطرابات في قطاع النقل.

وحذّر ممثل الأمم المتحدة في الجزيرة الخميس الماضي، من تداعيات كارثية لاستمرار حالة الطوارئ مع بدء موسم الأعاصير في منطقة البحر الكاريبي.