مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وتصفها بالتصعيد الخطير

القاهرة-سانا

أدانت مصر اليوم بأشد العبارات بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة إصرار إسرائيل على ممارسة سياسة متهورة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي: إن العملية العسكرية الإسرائيلية تنذر بعواقب كارثية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها، محذرة من المخاطر الناتجة عن التهور والتمادي الإسرائيلي، والتي قد تؤدي إلى مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة.

وحمل البيان الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الحرب وإنقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع.

كما شدد على التبعات الخطيرة للعملية العسكرية على الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل الحصار والمجاعة المفروضين على الشعب الفلسطيني، مندداً بالتشريد والتنكيل بالسكان الناجم عن العمليات الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت اليوم المرحلة الرئيسية من عمليتها العسكرية لاحتلال مدينة غزة، وسط تهديد السكان بالإخلاء القسري وقصف جوي ومدفعي كثيف.