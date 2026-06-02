وزير النقل ومحافظ حمص يتفقدان المراحل النهائية لإعادة ‏جسر الرستن إلى الخدمة

حمص-سانا
تفقد وزير النقل السوري يعرب بدر، ومحافظ حمص مرهف النعسان أمس الإثنين، جسر الرستن بريف حمص الشمالي، للاطلاع على المراحل النهائية من أعمال التأهيل والترميم التي تُنفذ تمهيداً لوضعه في الخدمة أمام الحركة المرورية خلال الفترة القريبة المقبلة.
واطلع الوزير بدر، والمحافظ النعسان، خلال جولة ميدانية في موقع المشروع، على الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، واستمعا من الكوادر الهندسية والفنية المشرفة إلى شرح حول مراحل التنفيذ والإجراءات المتخذة لاستكمال المشروع وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
وأكد الوزير بدر أهمية الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية ضمن البرنامج الزمني المحدد، بما يضمن إعادة افتتاح الجسر واستعادة دوره الحيوي في تسهيل حركة النقل والتنقل بين المناطق، مشيراً إلى أن تأهيل البنى التحتية للطرق والجسور يشكل أولوية في خطط الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أوضح المحافظ النعسان أن مشروع تأهيل جسر الرستن يكتسب أهمية كبيرة، نظراً لموقعه الاستراتيجي ودوره في تعزيز الربط بين المناطق وتخفيف الأعباء المرورية، مؤكداً متابعة المحافظة المستمرة لمختلف المشاريع الخدمية والتنموية بما يحقق المصلحة العامة.
وتأتي أعمال تأهيل الجسر في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق والبنى التحتية، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والخدمية وتحسين واقع النقل في المحافظة.