وزير النقل ومحافظ حمص يتفقدان المراحل النهائية لإعادة ‏جسر الرستن إلى الخدمة

حمص-سانا‏

تفقد وزير النقل السوري يعرب بدر، ومحافظ حمص مرهف ‏النعسان أمس الإثنين، جسر الرستن بريف حمص الشمالي، ‏للاطلاع على المراحل النهائية من أعمال التأهيل والترميم التي ‏تُنفذ تمهيداً لوضعه في الخدمة أمام الحركة المرورية خلال ‏الفترة القريبة المقبلة‎.‎

واطلع الوزير بدر، والمحافظ النعسان، خلال جولة ميدانية في ‏موقع المشروع، على الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، واستمعا ‏من الكوادر الهندسية والفنية المشرفة إلى شرح حول مراحل ‏التنفيذ والإجراءات المتخذة لاستكمال المشروع وفق المواصفات ‏والمعايير الفنية المعتمدة‎.‎

وأكد الوزير بدر أهمية الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية ‏ضمن البرنامج الزمني المحدد، بما يضمن إعادة افتتاح الجسر ‏واستعادة دوره الحيوي في تسهيل حركة النقل والتنقل بين ‏المناطق، مشيراً إلى أن تأهيل البنى التحتية للطرق والجسور ‏يشكل أولوية في خطط الوزارة لتحسين مستوى الخدمات ‏المقدمة للمواطنين‎.‎

بدوره، أوضح المحافظ النعسان أن مشروع تأهيل جسر الرستن ‏يكتسب أهمية كبيرة، نظراً لموقعه الاستراتيجي ودوره في تعزيز ‏الربط بين المناطق وتخفيف الأعباء المرورية، مؤكداً متابعة ‏المحافظة المستمرة لمختلف المشاريع الخدمية والتنموية بما ‏يحقق المصلحة العامة‎.‎

وتأتي أعمال تأهيل الجسر في إطار الجهود المبذولة لإعادة ‏تأهيل وتطوير شبكة الطرق والبنى التحتية، بما يسهم في دعم ‏الحركة الاقتصادية والخدمية وتحسين واقع النقل في المحافظة‎.‎