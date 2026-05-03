تصعيد متبادل في الضربات الروسية الأوكرانية يستهدف منشآت حيوية

موسكو-كييف-سانا

تتواصل المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، مع تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة التي تطال مواقع استراتيجية ومنشآت حيوية في عمق أراضي الطرفين، ما يفاقم التدهور الإنساني ويزيد من حجم الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية.

ونقلت رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله، اليوم الأحد: إن قوات بلاده استهدفت ناقلتي نفط تابعتين لما يُعرف بـ”أسطول الظل” عند مدخل ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، مؤكداً خروجهما من الخدمة نتيجة الهجوم.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا ستواصل تطوير قدراتها بعيدة المدى في البحر والجو والبر.

وفي المقابل، قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو: إن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، ما أدى إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً.

وأضاف: إن أكثر من 60 طائرة مسيّرة أُسقطت خلال الليل فوق المنطقة، مؤكداً عدم حدوث أي تسرب نفطي عقب الهجوم.

تطورات عسكرية ميدانية

من جانبها، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بوقوع 141 اشتباكاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت ضربات صاروخية وجوية واسعة باستخدام صواريخ وقنابل موجهة وآلاف الطائرات المسيّرة.

كما أعلنت كييف أن دفاعاتها الجوية أسقطت 249 طائرة مسيّرة من أصل 268، أطلقت خلال هجوم ليلي على الأراضي الأوكرانية.

وفي المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 334 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق، بينها طائرتان كانتا متجهتين نحو موسكو، فيما تعرضت مقاطعة كورسك لقصف مدفعي أوكراني مكثف.

خسائر بشرية وأضرار مادية

وأسفرت الضربات المتبادلة عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق، حيث أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي مقتل شاب في كامينكا-دنيبروفسكايا إثر استهدافه بطائرة مسيّرة أوكرانية، بينما أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل في مقاطعة سمولينسك جراء سقوط مسيّرة على مبنى سكني.

وفي أوكرانيا، قُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة روسية في خيرسون، كما أصيب شخصان في قصف صاروخي على ميكولايف، في حين أسفر سقوط قذيفة قرب محطة وقود في دنيبروبيتروفسك عن إصابة ستة أشخاص.

كما أعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجمات استهدفت البنية التحتية وموانئ منطقة أوديسا، حيث تعرضت مبانٍ سكنية ومنشآت مينائية لأضرار كبيرة.

وفي مقاطعة سومي، قُتل شخص وأصيب 18 آخرون، بينهم طفل، إضافة إلى إصابة عنصرين من الشرطة في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مركبة أمنية.

وتتواصل الحرب الروسية – الأوكرانية بوتيرة متصاعدة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم التداعيات الإنسانية في ظل غياب أي تقدم نحو تسوية دبلوماسية، واستمرار استهداف منشآت حيوية تزيد من معاناة المدنيين على الجانبين.