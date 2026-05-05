البرلمان الروماني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء

بوخارست-سانا

صوّت البرلمان الروماني، اليوم الثلاثاء، لصالح مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء، إيلي بولوجان، في خطوة تهدد بإدخال البلاد مجدداً في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وذكرت فرانس برس أن المذكرة حظيت بتأييد 281 نائباً، متجاوزةً العتبة المطلوبة لاعتمادها، والبالغة 233 صوتاً من أصل 464 مقعداً في البرلمان.

ويتهم مقدّمو المذكرة بولوجان باتباع سياسات تقشفية أدت، حسب وصفهم، إلى تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

من جهته، رحّب جورج سيميون، زعيم تحالف وحدة الرومانيين، بنتيجة التصويت، معتبراً أنها تمثل نهاية فترة اتسمت، حسب قوله، بزيادة الضرائب وتراجع المستوى المعيشي.

في المقابل، رفض بولوجان الاتهامات، واصفاً مذكرة حجب الثقة بأنها “مبنية على أكاذيب”، مؤكداً أنه تولّى المسؤولية في ظروف صعبة واتخذ قرارات ضرورية، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وكان بولوجان قد تولّى رئاسة الحكومة في حزيران 2025 بدعم من ائتلاف يضم أربعة أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي، من بينها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك بعد فترة من الجمود السياسي أعقبت إلغاء الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2024.