تايلاند تشدد إجراءات فحص إيبولا في قطاع الطيران بعد إعلان الصحة العالمية حالة طوارئ

‏ ‏بانكوك-سانا‏

شددت هيئة الطيران المدني في تايلاند، اليوم الخميس، إجراءات المراقبة والوقاية من مرض ‏فيروس إيبولا داخل منظومة الطيران المدني في البلاد، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ‏أن تفشي الفيروس في كل من جمهورية الكونغو وأوغندا يشكل حالة طوارئ بسبب خطر انتقال ‏العدوى عبر الحدود.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن الهيئة قولها في بيان: “إنها شاركت في جلسات تخطيط مع ‏قسم مكافحة الأمراض السارية الدولية والحجر الصحي التابع لوزارة الصحة التايلاندية، إلى جانب ‏شركات الطيران وأطراف معنية أخرى، بهدف توحيد بروتوكولات الصحة العامة في مختلف أنحاء ‏القطاع”.‏

وصنّفت وزارة الصحة العامة التايلاندية، أمس الأربعاء، الكونغو و أوغندا كمنطقتين خطيرتين ‏للأمراض السارية المرتبطة بفيروس الإيبولا.‏

وحثت السلطات العامة على تجنب السفر غير الضروري إلى هذين البلدين، كما طُلب من ‏الأشخاص المضطرين إلى السفر التسجيل عبر نظام “ثاي هيلث باس” (جواز السفر الصحي ‏التايلاندي)، بينما يجب على الأجانب تعبئة بطاقة الوصول الرقمية إلى تايلاند بدقة، لدعم تتبع ‏المخالطين ومراقبة المرض.‏

وطُلب من شركات الطيران التي تشغل رحلات مرتبطة بالمناطق المتأثرة، إبلاغ الركاب بمتطلبات ‏الصحة العامة، وإجراء فحوص للركاب في نقاط الانطلاق، ومشاركة بيانات المقاعد والسفر ‏الخاصة بالركاب مع مسؤولي مكافحة الأمراض، بما يتيح المتابعة السريعة.‏

كما أجرت إدارة الحجر الصحي تدريبات على خطط الاستجابة للحالات المشتبه بها التي يتم ‏رصدها على متن الطائرات أو بعد الوصول إلى تايلاند، مع وضع إجراءات تنسيق بين شركات ‏الطيران والمطارات والسلطات الصحية والوكالات الداعمة لضمان استمرارية العمليات، وتقليل ‏الاضطرابات التشغيلية.‏

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب أمس الأول، عن ‏قلقه بشأن حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسبب ‏بوفاة 131 شخصاً، وأعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى ‏مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا.‏