بانكوك-سانا
شددت هيئة الطيران المدني في تايلاند، اليوم الخميس، إجراءات المراقبة والوقاية من مرض فيروس إيبولا داخل منظومة الطيران المدني في البلاد، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس في كل من جمهورية الكونغو وأوغندا يشكل حالة طوارئ بسبب خطر انتقال العدوى عبر الحدود.
ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن الهيئة قولها في بيان: “إنها شاركت في جلسات تخطيط مع قسم مكافحة الأمراض السارية الدولية والحجر الصحي التابع لوزارة الصحة التايلاندية، إلى جانب شركات الطيران وأطراف معنية أخرى، بهدف توحيد بروتوكولات الصحة العامة في مختلف أنحاء القطاع”.
وصنّفت وزارة الصحة العامة التايلاندية، أمس الأربعاء، الكونغو و أوغندا كمنطقتين خطيرتين للأمراض السارية المرتبطة بفيروس الإيبولا.
وحثت السلطات العامة على تجنب السفر غير الضروري إلى هذين البلدين، كما طُلب من الأشخاص المضطرين إلى السفر التسجيل عبر نظام “ثاي هيلث باس” (جواز السفر الصحي التايلاندي)، بينما يجب على الأجانب تعبئة بطاقة الوصول الرقمية إلى تايلاند بدقة، لدعم تتبع المخالطين ومراقبة المرض.
وطُلب من شركات الطيران التي تشغل رحلات مرتبطة بالمناطق المتأثرة، إبلاغ الركاب بمتطلبات الصحة العامة، وإجراء فحوص للركاب في نقاط الانطلاق، ومشاركة بيانات المقاعد والسفر الخاصة بالركاب مع مسؤولي مكافحة الأمراض، بما يتيح المتابعة السريعة.
كما أجرت إدارة الحجر الصحي تدريبات على خطط الاستجابة للحالات المشتبه بها التي يتم رصدها على متن الطائرات أو بعد الوصول إلى تايلاند، مع وضع إجراءات تنسيق بين شركات الطيران والمطارات والسلطات الصحية والوكالات الداعمة لضمان استمرارية العمليات، وتقليل الاضطرابات التشغيلية.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب أمس الأول، عن قلقه بشأن حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسبب بوفاة 131 شخصاً، وأعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا.
تايلاند تشدد إجراءات فحص إيبولا في قطاع الطيران بعد إعلان الصحة العالمية حالة طوارئ
