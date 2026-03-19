البديوي والمبعوث الأوروبي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وحماية أمن المنطقة

الرياض-سانا

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج لويجي دي مايو، تطورات الهجمات الإيرانية على دول المجلس، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد البديوي، وفق البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمنشور على الموقع الرسمي للمجلس، أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأشار الأمين العام إلى أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية، وتسببت بخسائر بشرية ومادية، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لأمن المدنيين وسلامتهم.

من جانبه، أعرب المبعوث الأوروبي عن تضامن دول الاتحاد مع دول مجلس التعاون، مديناً بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة وما تخلّفه من آثار سلبية على أمن واستقرار المنطقة.

وتتعرض دول الخليج خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، في سياق التصعيد الإيراني عقب الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.