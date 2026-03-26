وصول شحنة من النفط الإماراتي إلى كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن وصول الشحنة الأولى من النفط الإماراتي الذي أمنته الحكومة الكورية الجنوبية لمواجهة المخاوف من اضطرابات إمدادات الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن شركة النفط الوطنية الكورية قولها: “إنها تستقبل حالياً مليوني برميل من النفط الخام، تم تأمينها من خلال مشروع تخزين دولي مشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية، في منشأة تخزين النفط التابعة لها في مدينة يوسو، جنوب غربي البلاد”.

وأضافت الشركة :إن “هذه الكمية التي يتم تسليمها حالياً هي جزء من 24 مليون برميل، كان قد أعلن رئيس السكرتارية الرئاسية الكورية الجنوبية كانغ هون-سيك عن تأمينها بشكل عاجل من الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ وصول 18 مليون برميل إلى كوريا الجنوبية في أوائل إلى منتصف نيسان القادم”.

وتلقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية بظلالها على اقتصادات جنوب آسيا، التي تعتمد بشكل رئيسي على شحنات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج العربي.