الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة وتداعياتها

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب الدائرة، وأكدا أن استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

يذكر أن إيران تواصل شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية ومن بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.

