وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعاً طارئاً في الرياض

الرياض-سانا

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً في العاصمة السعودية، برئاسة مملكة البحرين، وبحثوا تعزيز التنسيق الأمني المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الوزراء استعرضوا في الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي عدداً من الموضوعات الأمنية، ومنها ما تشهده المنطقة من مستجدات ومتغيرات متسارعة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المجلس.



ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي على خلفية الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول مجلس التعاون، وما رافقها من تداعيات على أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما في ضوء إغلاق إيران مضيق هرمز، وانعكاساته على سلاسل الإمداد والاقتصاد الدولي.