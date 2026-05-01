البنتاغون يبرم اتفاقات مع سبع شركات ذكاء اصطناعي لاستعمال برامجها في عمليات سرية

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إبرام اتفاقات مع سبع شركات تكنولوجيا رائدة، تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية تشمل تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إن الشركات التي تم الاتفاق معها هي “سبيس إكس” الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي”، و”أوبن إيه آي”، و”غوغل”، و”إنفيديا”، و”ريفليكشن”، و”مايكروسوفت”، وشركة “إيه دبليو إس” التابعة لشركة “أمازون” والمتخصصة في الحوسبة السحابية، ولم تشمل الاتفاقات شركة “أنثروبيك” التي تخوض نزاعاً مع البنتاغون.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات، “تُسرّع التحول نحو جعل الجيش الأميركي قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، وستعزز قدرة مقاتلينا على الحفاظ على التفوق في اتخاذ القرارات في جميع مجالات الحرب”.

وكانت شركة أنثروبيك، عملاق الذكاء الاصطناعي، دخلت في نزاع مع البنتاغون بشأن الضوابط المتعلقة بكيفية استخدام الجيش لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ما دفع الوزارة إلى تصنيفها الشهر الماضي على أنها تشكل تهديداً لسلسلة التوريد، ومنع استخدامها من قبل البنتاغون ومتعاقديه.

وذكر موقع الأخبار التقنية “ذا إنفورميشن” يوم الثلاثاء أن “غوغل” انضمت إلى قائمة متنامية من الشركات التي وقعت اتفاقية تُمكّن وزارة الحرب الأميركية من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أعمال مصنفة.