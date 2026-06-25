الأولى عالمياً.. أكثر من 2.08 مليون بحار مسجل رسمياً في الصين

photo 2026 06 25 10 40 41 الأولى عالمياً.. أكثر من 2.08 مليون بحار مسجل رسمياً في الصين
شينخوا

بكين-سانا‏

أعلنت الصين أن العدد الإجمالي للبحارة المسجلين فيها تجاوز 2.08 مليون بحار بنهاية ‏عام 2025، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد البحارة المسجلين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس عن مديرية السلامة البحرية في ‏مقاطعة تشجيانغ، قولها: إن هذا العدد يشمل نحو 990 ألفاً من أفراد طواقم السفن ‏البحرية، و1.09 مليون من أفراد طواقم السفن النهرية الداخلية.‏

وأوضح وانغ هوا يوان نائب مدير المديرية أن السلطات البحرية أطلقت مجموعة من ‏الإجراءات الرامية إلى تعزيز التنمية عالية الجودة للقوى العاملة البحرية، بما في ذلك ‏تعميق الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات، وتطوير البيئة المهنية للبحارة.‏

ومن المقرر أن تستضيف مدينة تشوشان في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، الدورة ‏السابعة من مسابقة مهارات البحارة خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، ‏بالتزامن مع الاحتفال باليوم السادس عشر للبحارة.‏

ويشارك في المسابقة 46 فريقاً و132 متسابقاً فردياً، ليتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين ‌‏620 شخصاً، فيما ارتفع عدد المسابقات الفرعية إلى 18 مسابقة، وهو أعلى مستوى ‏يسجل من حيث حجم المشاركة وعدد الفعاليات.‏

مصرع 17 شخصاً إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت اليونانية
برلمان البيرو يعزل الرئيسة دينا بولوارتي
أنثروبيك تعلّق استخدام نموذجَيها للذكاء الاصطناعي امتثالاً لأمر حكومي أمريكي
قادة الترويكا الأوروبية يدعمون الحوار بين أوكرانيا وروسيا ويدعون لوقف ‏فوري لإطلاق النار
نوفاك: التوترات الجيوسياسية تدفع لتحولات كبرى في سوق الطاقة العالمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك