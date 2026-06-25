الأولى عالمياً.. أكثر من 2.08 مليون بحار مسجل رسمياً في الصين

بكين-سانا
أعلنت الصين أن العدد الإجمالي للبحارة المسجلين فيها تجاوز 2.08 مليون بحار بنهاية عام 2025، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد البحارة المسجلين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس عن مديرية السلامة البحرية في مقاطعة تشجيانغ، قولها: إن هذا العدد يشمل نحو 990 ألفاً من أفراد طواقم السفن البحرية، و1.09 مليون من أفراد طواقم السفن النهرية الداخلية.
وأوضح وانغ هوا يوان نائب مدير المديرية أن السلطات البحرية أطلقت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التنمية عالية الجودة للقوى العاملة البحرية، بما في ذلك تعميق الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات، وتطوير البيئة المهنية للبحارة.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة تشوشان في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، الدورة السابعة من مسابقة مهارات البحارة خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم السادس عشر للبحارة.
ويشارك في المسابقة 46 فريقاً و132 متسابقاً فردياً، ليتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين 620 شخصاً، فيما ارتفع عدد المسابقات الفرعية إلى 18 مسابقة، وهو أعلى مستوى يسجل من حيث حجم المشاركة وعدد الفعاليات.