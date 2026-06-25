الأولى عالمياً.. أكثر من 2.08 مليون بحار مسجل رسمياً في الصين

بكين-سانا‏

أعلنت الصين أن العدد الإجمالي للبحارة المسجلين فيها تجاوز 2.08 مليون بحار بنهاية ‏عام 2025، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد البحارة المسجلين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس عن مديرية السلامة البحرية في ‏مقاطعة تشجيانغ، قولها: إن هذا العدد يشمل نحو 990 ألفاً من أفراد طواقم السفن ‏البحرية، و1.09 مليون من أفراد طواقم السفن النهرية الداخلية.‏

وأوضح وانغ هوا يوان نائب مدير المديرية أن السلطات البحرية أطلقت مجموعة من ‏الإجراءات الرامية إلى تعزيز التنمية عالية الجودة للقوى العاملة البحرية، بما في ذلك ‏تعميق الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات، وتطوير البيئة المهنية للبحارة.‏

ومن المقرر أن تستضيف مدينة تشوشان في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، الدورة ‏السابعة من مسابقة مهارات البحارة خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، ‏بالتزامن مع الاحتفال باليوم السادس عشر للبحارة.‏

ويشارك في المسابقة 46 فريقاً و132 متسابقاً فردياً، ليتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين ‌‏620 شخصاً، فيما ارتفع عدد المسابقات الفرعية إلى 18 مسابقة، وهو أعلى مستوى ‏يسجل من حيث حجم المشاركة وعدد الفعاليات.‏