البحرين تدين تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها وتدعو مجلس الأمن ‏لجلسة عاجلة

المنامة-سانا‏

أدانت مملكة البحرين اليوم الأحد تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها بعدد ‏من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معتبرة أن ذلك يمثل تمادياً ‏خطيراً واعتداءً ممنهجاً على سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.‏

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أن معاودة هذا الاعتداء، ‏بعد العدوان السابق الذي أدانته المملكة، تؤكد أن ما حذرت منه البحرين قد ‏تحقق، وأن طهران ماضية في نهجها غير عابئة بالإدانة الدولية ولا ‏بالتعهدات التي قطعتها على نفسها.‏

وأضافت الوزارة: إن تكرار الاعتداء يأتي غداة ما التزمت به طهران ‏بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في الـ 17 من حزيران الجاري، ‏والمتعلقة بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، ما ‏يحمّلها مسؤولية تقويض فرص التهدئة والاستقرار.‏

وشددت الخارجية البحرينية على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة ‏الدولية يستوجب موقفًا حازماً، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة ‏عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره رقم 2817 لعام ‌‏2026، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه.‏

وأكدت البحرين أن الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل ‏تهديداً لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، استناداً إلى ‏مبدأ الدفاع المشترك الذي يعتبر أي اعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على ‏الجميع.‏

وشددت البحرين على احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ‏وأمنها وسلامة أراضيها، وفق ما يكفله القانون الدولي، محملة النظام ‏الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.‏

وفي وقت سابق فجر اليوم أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات ‏الإنذار في ‏مناطق متفرقة من المملكة، داعية السكان إلى التوجه فوراً إلى ‏أقرب مكان ‏آمن.‏

وكانت الخارجية البحرينية أدانت أمس السبت بشدة اعتداءً شنته مسيّرات ‏إيرانية على أراضي المملكة فجراً، مؤكدة أنه اعتداء سافر وتهديد مباشر ‏لأمن البحرين، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.‏