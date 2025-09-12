تركيا.. اعتقال 161 شخصاً متهماً بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي

أنقرة-سانا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا توقيف 161 شخصاً، بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية طالت العديد من الولايات في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن يرلي قايا قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية: إن عمليات متزامنة جرت ضد “داعش” خلال أسبوع في 38 ولاية، بينها العاصمة أنقرة وإسطنبول، وأسفرت العمليات عن توقيف 161 شخصاً، تبين أنهم ينشطون في صفوف التنظيم، ويوفّرون الدعم المالي له، فضلاً عن ضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم.

وكان وزير الداخلية التركي أعلن في الـ 18 من تموز الماضي القبض على 153 شخصاً ينتمون إلى تنظيم “داعش” خلال عملية أمنية واسعة استمرت على مدى أسبوعين في 28 ولاية تركية.