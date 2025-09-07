140 ألف متضامن مع غزة في شوارع بروكسل

بروكسل-سانا

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، مسيرة تضامنية حاشدة، تحت شعار “نرسم الخط الأحمر من أجل غزة” تنديداً بحرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسياسة الإفلات من العقاب.

وشارك في المسيرة وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أكثر من 140 ألف متضامن ارتدى معظمهم اللون الأحمر، وحملوا بطاقات حمراء للتعبير عن رفضهم لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف الإبادة فوراً، ورفع الحصار المفروض على القطاع، ووقف القصف والتجويع الممنهج وهدم المنازل، إضافة إلى وقف التوسع الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأكدت المؤسسات والمنظمات والجمعيات المشاركة، أن الضغط الشعبي الواسع أسفر عن تحريك مواقف رسمية وفرض بعض العقوبات على إسرائيل، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى الحد الأدنى، وأن زمن الحلول الجزئية قد ولى في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأعربت بعثة دولة فلسطين عن تقديرها العميق للمنظمين والمتضامنين، مؤكدة أن هذا التضامن الشعبي يشكل دعامة أساسية للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة، ويبرهن أن إرادة الشعوب أقوى من محاولات تكميم الحقائق وشرعنة الجرائم.

يُذكر أن العديد من العواصم والمدن حول العالم شهدت أمس مظاهرات حاشدة، تنديداً بحرب الإبادة والتجويع التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.