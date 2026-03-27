أردوغان يحذّر من تفاقم كلفة الحرب في الشرق الأوسط ويؤكد أن آثارها تطول العالم كله

أنقرة-سانا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة من أن استمرار الأعمال العسكرية بالمنطقة سيجعل الكلفة تتفاقم، مؤكدا أن “ثمن الحرب العبثية” لا تدفعه أطراف الصراع فقط بل البشرية جمعاء.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال كلمة ألقاها في اجتماع استراتيجية تركيا ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بإسطنبول: “إن العالم أجمع يشعر بالآثار السلبية للحرب الدائرة في المنطقة على نطاق واسع، بدءاً من أسواق الطاقة وصولاً إلى الإنتاج وتقنية المعلومات والنقل وشبكات التجارة””.

وفي السياق، شدد الرئيس التركي على أن تحليلات المخاطر العالمية تظهر دخول النظام الدولي في مرحلة أكثر تنافسية وهشاشة، مشيراً إلى أن المشاكل المتعلقة بأمن الطاقة وتآكل سلاسل التوريد ونظام التجارة الدولي والسياسات الحمائية تزيد من هشاشة الاقتصادات وتقلص عدد الاقتصادات المستقرة.

وكان الرئيس التركي قال الثلاثاء الماضي: “لا نريد إطلاقاً أن تتحول الحرب إلى حرب استنزاف بين دول المنطقة”، مشدداً على إبقاء تركيا خارج دائرة النار.