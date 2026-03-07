غرفة قطر للتجارة تدعو شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي “TIR”

photo 2026 03 07 16 59 01 غرفة قطر للتجارة تدعو شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي "TIR"

الدوحة-سانا

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم السبت شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي “TIR”.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الغرفة قولها: إنها وفرت حلولاً بديلة بتسهيلات جمركية متميزة لنقل السلع والبضائع عبر نظام العبور “الترانزيت” وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام “النديب” للتخليص الجمركي الإلكتروني.

وأتت هذه الدعوة في إطار الظروف الإقليمية الراهنة، والصعوبات التي قد تواجه قطاع الأعمال في نقل البضائع، ولضمان استمرار حركة العمليات التجارية في ظل التصعيدات المتواصلة والاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول عدة في المنطقة.

ويشمل نظام النقل البري الدولي “TIR” حالياً نحو 76 دولة حول العالم، مع استمرار تزايد عدد الدول المنضمة إليه، وتعتبر غرفة قطر الضامن المحلي للنظام المذكور وعضواً فاعلاً في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي “IRU”.

