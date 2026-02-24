شركة صينية متخصصة بصناعة المسيرات ترفع دعوى قضائية ضد الحظر الأمريكي

بكين-سانا

أعلنت شركة “دي جيه آي” الصينية العملاقة المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة، اليوم، الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية تطعن بقرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الصادر أواخر عام 2025 بإضافة طائرات مسيرة أجنبية الصنع إلى “القائمة المغطاة” التي تعني حظر استيرادها وبيعها في السوق الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الشركة قولها في الشكوى: “إن قرار اللجنة ينطوي على عيوب إجرائية وموضوعية خطيرة”، حيث إن الوكالة لم تقدم أي دليل موضوعي على أن منتجات الشركة تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وأشارت الشركة إلى أن الدعوى القضائية تسعى إلى حماية حقوقها القانونية ومصالح المستهلكين الأمريكيين المتضررين من القيود، من بينهم المستخدمون في قطاع الزراعة، موضحة أن حظر الاستيراد الذي فرضته اللجنة تسبب في موجة من التخزين في السوق الأمريكية.

يذكر أن إدراج الطائرات المسيرة أجنبية الصنع وكذلك المكونات الحيوية في القائمة المغطاة للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يعني منعها من الحصول على ترخيص اللجنة، ما يحظر فعلياً استيرادها وبيعها في البلاد.