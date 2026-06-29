غوغل تختبر ميزة جديدة لتغيير خلفيات هواتف “بيكسل” تلقائياً

واشنطن-سانا

تعمل شركة “غوغل” على اختبار ميزة جديدة في هواتف “بيكسل” تتيح تغيير خلفية الشاشة تلقائياً باستخدام صور يختارها المستخدم من ألبوماته الشخصية، في إطار تطوير أدوات التخصيص، وتحسين تجربة الاستخدام.

وذكر موقع “Android Authority” المتخصص في شؤون التقنية، في تقرير نشره أول أمس، أن الميزة ظهرت ضمن تحليل النسخة التجريبية من نظام Android 17 QPR1 Beta 5، دون أن تعلن “غوغل” عنها رسمياً حتى الآن، حيث كشفت الشيفرات البرمجية وجود خاصية مستوحاة من ميزة “Photo Shuffle” في هواتف “آيفون”، والتي تتيح تبديل الخلفيات بشكل تلقائي وفق فترات زمنية يحددها المستخدم.

وأوضحت المعطيات التقنية أن الميزة الجديدة ستتيح لمستخدمي هواتف “بيكسل” اختيار ألبوم صور موجود مسبقاً أو إنشاء ألبوم مخصص، ليتم تغيير الخلفية تلقائياً وفق إعدادات مرنة تشمل التبديل عند قفل الهاتف أو بشكل دوري، أو وفق فترات زمنية محددة.

وبيّنت التقارير أن هواتف “بيكسل” توفر حالياً خيارات محدودة لتغيير الخلفيات بشكل تلقائي، فيما تسعى “غوغل” من خلال هذا التحديث التجريبي إلى توسيع إمكانيات التخصيص وتقديم تجربة أكثر مرونة للمستخدمين.

وأشار مطورون مطلعون على النسخة التجريبية إلى أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، ولم تُطرح رسمياً بعد، وأن الشركة تعمل على تحسينها تمهيداً لإطلاقها في تحديثات مستقبلية لنظام أندرويد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه “غوغل” لتعزيز قدرات التخصيص في هواتف “بيكسل” وتقديم تجربة استخدام أكثر تفاعلية، بما يواكب تطور أنظمة التشغيل ويعزز تنافسية خدماتها في سوق الهواتف الذكية.