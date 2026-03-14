غوتيريش: الحل في لبنان يبدأ بوقف القصف واعتماد الحوار

بيروت-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته إلى لبنان اليوم السبت، أنّ الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو وقف القصف واعتماد الحوار والدبلوماسية.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن غوتيريش قوله في مؤتمر صحفي في بيروت: “إنّ الشعب اللبناني لم يختر الحرب، ويجب احترام وحماية المدنيين وتفادي استهداف البنية التحتية”، داعياً إلى الوقف الفوري للقصف وإطلاق النار.

وشدّد غوتيريش على ضرورة أن تلتزم ميليشيا “حزب الله” بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه وجوب احترام إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء دفعت مئات الآلاف من المدنيين إلى الهرب، محذّراً من اتساع رقعة الدمار في لبنان وتحول جنوبه إلى أرض غير مأهولة.

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة في لبنان منذ فجر الثاني من الشهر الجاري قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، وذلك عقب استهداف ميليشيا “حزب الله” مواقع إسرائيلية بعدة صواريخ.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أكدت خلال جلسة حول مستجدات الأوضاع في لبنان الأربعاء الماضي، دعمها الكامل لسلامة لبنان وأمنه، ودعت إلى وقف الأعمال العدائية فوراً والعودة إلى وقف إطلاق النار، واحترام وحدة أراضي لبنان وسيادته وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وميثاق الأمم المتحدة.