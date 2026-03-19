البحرين: الاعتداء الإيراني على المنشآت الصناعية في قطر مدان

المنامة-سانا

أعربت البحرين اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، والذي يعد تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية/بنا/عن وزارة الخارجية تأكيدها في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة قطر، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، وذلك في سياق استمرار الهجمات العدائية على المنشآت المدنية والاقتصادية والنفطية في دول المنطقة.

كما جددت دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ مواقف وإجراءات حازمة إزاء هذه الهجمات العدائية وغير المبررة، لصون استقرار دول المجلس وسلامة شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعرضت مدينة رأس لفان الصناعية المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، وأكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم، إلى اعتداء إرهابي إيراني أسفر عن وقوع أضرار جسيمة فيها.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية وخدمية، إضافة إلى مبانٍ سكنية، وذلك في سياق الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وعدد من دول المنطقة، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من شباط الماضي.