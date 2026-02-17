مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادثة طعن بأستراليا

photo 2026 02 17 12 14 18 مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادثة طعن بأستراليا

كانبرا-سانا

قتل شخص، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادثة طعن وقعت اليوم الثلاثاء ضمن منطقة تسوق مزدحمة غرب سيدني في أستراليا.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن سيمون غلاسر، المشرف في شرطة نيو ساوث ويلز قوله: إن “رجلاً طعن ثلاثة أشخاص في منطقة قريبة من محطة قطار ميريلاندز قبل أن يغادر سيراً على الأقدام”، مضيفاً: إنه لا صلة تربط بين الضحايا، حيث وقعت اثنتان من حوادث الطعن داخل مبنى، والثالثة على الرصيف.

وأوضح غلاسر: أنه وبعد إجراء التحقيقات والبحث، تم إلقاء القبض على رجل خلف منزل قريب في شارع سميث، واقتيد إلى مركز شرطة غرانفيل، مشيراً إلى أن الجاني معروف لدى الشرطة لارتكابه سابقاً جرائم بسيطة وعدداً من الحوادث المتعلقة بالصحة العقلية.

وكان طفلان يبلغان من العمر 12 و15 عاماً قتلا في أيلول الماضي غرب مدينة ملبورن الأسترالية إثر تعرضهما للطعن، كما قُتل شاب عقب ذلك بساعات بحادث إطلاق نار في شارع إليزابيث وسط المدينة نفسها.

