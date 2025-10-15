تجدد ثوران بركان في جزيرة فلوريس الإندونيسية والسلطات تحذر السكان

جاكرتا-سانا

أعلنت وكالة البراكين الوطنية في إندونيسيا عن تجدد ثوران بركان ( ليوتوبي لاكي-لاكي) في جزيرة فلوريس شرقي البلاد عدة مرات منذ مساء أمس، ما دفع السلطات إلى إصدار أعلى مستوى إنذار على الإطلاق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها في بيان اليوم : ” إنّ البركان البالغ ارتفاعه 1584متراً، سجّل أقوى ثوران له فجر اليوم، وقذف مواد بركانية وصلت إلى ارتفاع عشرة كيلومترات فوق قمته، بينما وصل ارتفاع الحمم في أول ثوران له مساء أمس إلى ارتفاع تسعة كيلومترات فوق القمة.

ورفعت وكالة الجيولوجيا مستوى الإنذار البركاني إلى الدرجة الرابعة، وهو الأعلى على الإطلاق في مستويات الإنذار الأربعة في منظومة التحذير المبكر الإندونيسية.

وأوصى مدير الوكالة، محمد وافد، السكّان والسياح على حد سواء بالبقاء على بُعد ستة كيلومترات على الأقلّ من فوهة البركان، ودعاهم إلى توخّي الحذر من تدفقات الطين أو حطام المواد البركانية، كما حذّر من أنّ “قذف الرماد قد يعطّل عمليات ومسارات طيران الطائرات.

وعُلّقت العمليات في مطار ماوميري الواقع على بُعد 60 كيلومتراً من البركان والمخصص للرحلات الداخلية.

وسبق لهذا البركان أن ثار في تمّوز الماضي، حين قذف عموداً هائلاً من الرماد بارتفاع 18 كيلومتراً، ما أدّى إلى إلغاء حوالي عشرين رحلة جوية في مطار جزيرة بالي، الواقعة على بُعد حوالي 800 كيلومتر إلى الغرب.

وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع، نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ.