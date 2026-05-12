قطر وتركيا تبحثان علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة ‏

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان ‏فيدان اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما اليوم ‏بالعاصمة الدوحة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها ‏وتعزيزها.

وجرت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار ‏بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد، وترسيخ ‏مبدأ الحل الدبلوماسي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.‏

كما التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع ‏وزير الخارجية التركي، وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها ‏وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.‏

وتركزت المباحثات بين الجانبين على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة ‏وإيران، والاتصالات الجارية لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، ‏بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ‏المحتلة ولبنان.‏

وأكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة الباكستانية، وأعربا عن أملهما في أن تسهم ‏في إنهاء الأزمة، كما شددا على رفضهما أي خطوات أحادية قد تعرّض أمن ‏مضيق هرمز للخطر أو تؤثر على استقرار الملاحة الدولية.‏

وجددت قطر وتركيا إدانتهما لأي استهداف يطال السفن التجارية أو يهدد أمن ‏الملاحة البحرية في المنطقة، باعتبار أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً واضحاً ‏للقانون الدولي، وتمس استقرار التجارة الدولية والإمدادات الحيوية.‏

ووفقاً لوكالة “الأناضول”، تطرق فيدان إلى “التوسع الإسرائيلي”، مؤكداً أنه “لا ‏يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة”، ومشيراً إلى أن “النهج ‏التوسعي الإسرائيلي المتبع في غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا أودى بحياة ‏الكثيرين، وحول النازحين من ديارهم قسراً إلى لاجئين”.‏

كما شدد فيدان على “ضرورة عدم نسيان قضية غزة نتيجة الحرب في إيران”.‏

ويزور فيدان دولة قطر لبحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ 12 للجنة ‏الاستراتيجية العليا التركية – القطرية، المقرر عقده هذا العام في تركيا.‏