خبراء أمميون يحذرون من تزايد إخفاء الفلسطينيين أثناء تسلم مساعدات في غزة

القدس المحتلة-سانا

عبّر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء تقارير تفيد بحالات اختفاء قسري لفلسطينيين من بينهم أطفال أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مواقع توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة.

وحذر الخبراء في بيان مشترك نقلته وكالة وفا الفلسطينية اليوم من استخدام الغذاء وسيلة لعمليات إخفاء قسرية، مؤكدين تورط الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري التي وقعت بحق الباحثين عن المساعدة الغذائية، وطالبوا بوضع حد فوري لهذا الانتهاك الخطير.

وأشار البيان إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 1857 فلسطينياً خلال انتظارهم المساعدات منذ أيار الماضي، بينهم أكثر من 1000 شخص قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية، محذراً من أن نقاط التوزيع باتت تشكل خطراً مضاعفاً على المدنيين.

وطالب الخبراء إسرائيل بالكشف عن مصير المختفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدين ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في الغذاء والحياة وسط استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.