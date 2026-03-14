تعليق بعض عمليات شحن النفط في ميناء الفجيرة بعد هجوم بطائرة مسيّرة

أبو ظبي-سانا

تعرّض ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، وإثارة مخاوف بشأن حركة الشحن في أحد أهم مراكز تصدير النفط في المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، أن بعض عمليات شحن النفط في الميناء الواقع قرب مضيق هرمز، قد عُلّقت مؤقتاً عقب الهجوم، ريثما يتم تقييم الأضرار، والتأكد من سلامة المرافق التشغيلية.

ويُعد ميناء الفجيرة من أبرز الموانئ النفطية في المنطقة، حيث يُستخدم كمركز رئيسي لتخزين وتصدير النفط خارج الخليج العربي، ما يمنحه أهمية استراتيجية في حركة تجارة الطاقة العالمية.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واستمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث تشهد عدة دول في الشرق الأوسط هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل إيران، أسفرت عن سقوط ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.