ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 15

بيروت-سانا

ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس على بلدات جنوب لبنان والعاصمة بيروت، إلى 15 قتيلاً إضافة إلى عشرات الإصابات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة باريش في قضاء صور، و أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، فيما أسفرت غارة أخرى شنها الطيران المسير على سيارة في بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل عن سقوط قتيل.

بينما قتل11 شخصاً، وأصيب العشرات في غارات شنها طيران الاحتلال على الرملة البيضاء في بيروت، وعلى بلدة عرمون في جبل لبنان.

وأفادت بيانات رسمية لبنانية، بأن الهجمات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار الجاري، تسببت في مقتل أكثر من 630 شخصاً، وإصابة 1586، إضافة إلى نزوح نحو 780 ألف شخص.