الأمم المتحدة: مقتل الصحفيين في غزة أمر صادم وغير مقبول

نيويورك-سانا

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مقتل الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة أمر صادم وغير مقبول، وعلى العالم التحرك من أجل المطالبة بالمساءلة والعدالة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المفوضية “ثمين الخيطان” قوله: إن “الصحفيين هم عيون وآذان العالم بأسره، وينبغي أن تتم حمايتهم ويجب أن يتم التحقيق في كل الحوادث بشكل مطلق، وأن تتم محاسبة المسؤولين عنها”، مشيراً إلى “ارتقاء ما لا يقل عن 247 صحفياً فلسطينياً في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، آخرهم 5 صحفيين استشهدوا أمس جراء غارات جوية إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي”.

بدوره أكد “فيليب لازاريني” المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”أونروا” أن “كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية لتلبية حجم الاحتياجات الإنسانية ولكن هذا واقع يمكن تغييره”.

وشدد لازاريني في منشور على موقع إكس على ضرورة أن “تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال الأونروا، مؤكداً أنه يجب على جميع من لديهم النفوذ أن يستخدموه بإصرار وإحساس بالواجب الأخلاقي فكل ساعة قد تصنع فرقاً”.

وكان استشهد أمس 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين وأصيب العشرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.