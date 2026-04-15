الجامعة العربية: ندعم عملية سياسية تنهي الحرب بالسودان وتحافظ على وحدته

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، مساندة الجامعة لعملية سياسية سودانية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد، على أسس تحافظ على وحدة السودان وسيادته الوطنية.

ونقل موقع الجامعة الرسمي عن السفير حسام زكي خلال مشاركته في الاجتماع الدولي الثالث حول السودان الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء قوله: إن مشاركة الجامعة تأتي في إطار الدعم السياسي المستمر الذي تقدمه للسودان بموجب القرارات التي اعتمدها مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الأطراف المهتمة بتحقيق السلام في السودان، سواء كانت دولاً أو منظمات إقليمية ودولية.

واستعرض زكي خلال كلمة الجامعة في الاجتماع خمس خلاصات أساسية عملية نابعة من تشاور الجامعة مع القوى والتحالفات المدنية السودانية، وتشمل أولوية الملكية السودانية للمسار السياسي، وضرورة أن يكون الحوار السياسي شاملًا، والحاجة إلى تكثيف المرحلة التحضيرية، وأهمية تفادي المسارات السياسية الموازية واعتماد خريطة مشاورات موحدة، وأخيراً تحقيق التكامل بين المسار السياسي ومسار وقف إطلاق النار.

وأبرز زكي في هذا السياق الدور المحوري الذي تلعبه الآلية الخماسية المشكلة من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الايجاد، في تنسيق وترشيد المبادرات الدولية الهادفة إلى استعادة الاستقرار في السودان ووضع حد للحرب الدائرة فيه.

وبعد ثلاث سنوات من الحرب، بات ما يقرب من شخصين من كل ثلاثة سودانيين بحاجة إلى دعم إنساني، ما يجعل الأزمة الحالية الأكبر عالمياً من حيث عدد المحتاجين للمساعدة وفق تقارير المنظمات الإنسانية.