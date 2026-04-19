كوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

سيئول-سانا

أدانت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إطلاق جارتها الشمالية صواريخ باليستية، معتبرة ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة يونهاب عن المتحدثة الرئاسية “كانغ يو-جونغ” قولها في بيان: “إن مكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة أعرب عن قلقه إزاء تزايد وتيرة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية”، داعياً إلى “الوقف الفوري للاستفزازات التي تنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم صواريخ بالستية من منطقة “سينبو”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في الـ 8 من نيسان الجاري، في عمليتي إطلاق نادرتين أجريتا في يوم واحد.