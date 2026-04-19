كوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

22 2 كوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية
يونهاب

سيئول-سانا

أدانت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إطلاق جارتها الشمالية صواريخ باليستية، معتبرة ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة يونهاب عن المتحدثة الرئاسية “كانغ يو-جونغ” قولها في بيان: “إن مكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة أعرب عن قلقه إزاء تزايد وتيرة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية”، داعياً إلى “الوقف الفوري للاستفزازات التي تنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم صواريخ بالستية من منطقة “سينبو”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في الـ 8 من نيسان الجاري، في عمليتي إطلاق نادرتين أجريتا في يوم واحد.

فرنسا تدين الهجمات على “اليونيفيل” في جنوب لبنان وتدعو لتطبيق القرار 1701
الصين تعلق إجراءات مضادة ضد شركات مرتبطة بالولايات المتحدة
أردوغان يؤكد دعم بلاده لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة دبلوماسياً
القوات السعودية تعلن اعتراض 26 مسيرة إيرانية في المنطقة الشرقية
السعودية تعلن اعتراض صاروخين باليستيين وتدمير 12 مسيّرة إيرانية بمنطقة الرياض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك