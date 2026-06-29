البحرين توجه خطاباً لمجلس الأمن يدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

المنامة-سانا‏

وجهت بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة خطاباً إلى مجلس الأمن، أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية على أراضي ‏المملكة، مؤكدةً أنها تشكل انتهاكاً لسيادتها، وتهديداً لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم ‏استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين.‏

وأكد الخطاب، الذي أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الإثنين، أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في وقت تمضي ‏فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يحمّل طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجاً قائماً على ‏زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي.‏

وأشار الخطاب إلى أن هذه الاعتداءات تأتي رغم تعهد إيران بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، ‏بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في الـ 17 من حزيران الجاري، مؤكداً أن عدوانها يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي ‏وبما قطعته على نفسها من التزامات.‏

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وشددت البعثة في خطابها على أن تمادي طهران في عدوانها يمثل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية المتمثلة في قرار مجلس ‏الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي بدعم 136 ‏دولة عضواً في الأمم المتحدة، بما يعبر عن إجماع دولي رافض لهذا السلوك العدواني.‏

وأكدت البعثة أن السلام لا يبنى بالترهيب، وأن الأمن لا ينتزع بالعدوان، مجددةً احتفاظ مملكة البحرين بكامل حقها ‏المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفق القانون الدولي.‏

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ودعت البعثة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراراته ومحاسبة المعتدي.‏

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت، أمس الأحد، تجدد الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة، عبر استهدافها بعدد من ‏الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معتبرةً أن ذلك يمثل تمادياً خطيراً واعتداءً ممنهجاً على سيادتها وأمن مواطنيها ‏والمقيمين على أراضيها.‏