اندلاع حريق في خزان وقود في مطار الكويت الدولي جراء هجمات بطائرات مسيّرة

الكويت-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الأربعاء، عن تعرض خزان وقود في مطار الكويت الدولي لاعتداءات بطائرات مسيّرة تسببت في اندلاع حريق في الموقع.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية على حسابها على منصة إكس: إنّ “الجهات ‌المختصة ⁠باشرت تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة بينما تعمل فرق الإطفاء والجهات المعنية على إخماد الحريق” مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الكويت، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من الشهر الماضي.

مصرع 500 شخص على الأقل جراء زلزال شمال شرق أفغانستان
مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة
ثلاثة جرحى في إطلاق نار داخل سكن طلابي بجامعة أوكلاهوما الأمريكية
نوفاك: التوترات الجيوسياسية تدفع لتحولات كبرى في سوق الطاقة العالمي
حماس تدعو ترامب والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى إلزام إسرائيل بالتنفيذ
