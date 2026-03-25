اندلاع حريق في خزان وقود في مطار الكويت الدولي جراء هجمات بطائرات مسيّرة

الكويت-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الأربعاء، عن تعرض خزان وقود في مطار الكويت الدولي لاعتداءات بطائرات مسيّرة تسببت في اندلاع حريق في الموقع.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية على حسابها على منصة إكس: إنّ “الجهات ‌المختصة ⁠باشرت تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة بينما تعمل فرق الإطفاء والجهات المعنية على إخماد الحريق” مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وتشن إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الكويت، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من الشهر الماضي.