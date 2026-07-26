مايكروسوفت تختبر بث ألعاب إكس بوكس مجاناً مقابل مشاهدة الإعلانات

واشنطن-سانا

بدأت شركة مايكروسوفت اختبار نموذج جديد لبث الألعاب السحابية على منصة إكس بوكس، يتيح للمستخدمين تشغيل عدد من الألعاب التي يمتلكونها مجاناً مقابل مشاهدة إعلان قبل بدء اللعب، في خطوة تهدف إلى توسيع الوصول إلى خدمات الألعاب السحابية، وخفض تكلفة استخدامها.

وذكرت شركة مايكروسوفت في إعلان نشرته عبر منصة Xbox Wire أول أمس، أن الميزة أصبحت متاحة بصورة تجريبية لأعضاء برنامج Xbox Insider، حيث يمكنهم بث ألعاب مختارة من مكتبتهم الشخصية من دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمة Xbox Game Pass أو دفع رسوم إضافية، وذلك ضمن مرحلة اختبار أولية.

وأوضحت الشركة أن الإعلانات ستظهر مرة واحدة قبل بدء جلسة البث، من دون مقاطعة اللعب بعد انطلاقه، على أن يقتصر زمن كل جلسة بث خلال المرحلة التجريبية على ساعة واحدة، فيما لم تحدد بعد سقفاً يومياً أو شهرياً لعدد الجلسات المتاحة، أو موعداً لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن المبادرة تستهدف تقليل تكلفة الوصول إلى الألعاب السحابية، ولا سيما للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة تدعم الخدمة، إذ سيتمكن مستخدمو أجهزة Xbox One من تجربة ألعاب مخصصة لأجهزة Xbox Series X/S عبر البث السحابي من دون الحاجة إلى شراء جهاز جديد.

وأكدت الشركة أن البرنامج اختياري، وأن اللاعبين سيواصلون استخدام الوسائل التقليدية للوصول إلى ألعابهم، بينما تواصل تقييم نتائج التجربة قبل اتخاذ قرار بتوسيع نطاقها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مايكروسوفت لتطوير منظومة إكس بوكس وتوسيع خدمات الألعاب السحابية، بالتوازي مع مواصلة إعادة هيكلة أعمال قطاع الألعاب لديها.