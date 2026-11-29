خارطة جديدة ونمو متصاعد في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.. تعرف على أهم مؤشرات تطور هذا القطاع تاريخ النشر: 2026/11/29 4:43 مساءً اخر تحديث: 2026/11/29 4:43 مساءً خارطة جديدة ونمو متصاعد في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي، تعرف على أهم مؤشرات تطور هذا القطاع. رفع العلم السوري فوق برج صافيتا بمناسبة ذكرى التحرير إطلاق حملة طبية مجانية لإجراء عمليات الساد في مشفى الجولان الوطني جامعة حمص تقيم فعالية رفع العلم السوري على مبانيها احتفالاً بذكرى التحرير المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة طيارون شراعيون يحلقون في سماء دمشق فوق ساحة الأمويين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي حلب بعد التحرير.. كيف واجهت المؤسسات تحديات الأيام الأولى؟ وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة سرقة كنيسة سيدة السلام بحمص عبر اعترافات المتورطين آخر الأخبار دولي الكويت تجدد موقفها الثابت لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل اقتصاد سوريا معاون وزير الصناعة: عودة أكثر من 3900 معمل إلى سوريا المحافظاتحمصمحليات ورشة في حمص لتعزيز الالتزام بإجراءات حماية طبقة الأوزون