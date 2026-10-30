السيارات المقفلة مركبات بقيدين أو لوحتين من مديريتين مختلفتين.. كيف تتم تسوية أوضاعها ؟ تاريخ النشر: 2026/10/30 7:10 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 7:10 مساءً السيارات المقفلة مركبات بقيدين أو لوحتين من مديريتين مختلفتين.. كيف تتم تسوية أوضاعها وما مصير اللوحات والقيود المتكررة؟ العلاقات السورية السعودية.. من التقارب السياسي إلى الشراكة الاقتصادية تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها لدعم واحتواء الأطفال فاقدي الرعاية الأسر 36 مشروعاً بقيمة8.267 ملايين دولار.. الدفعة الأولى من مشاريع إعادة تأهيل أرياف إدلب مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة يحصد جائزة (إيفاد) الدولية 2026 شروط الانتساب للدورة التي أطلقتها وزارة الداخلية المخصصة للمشاركين بالثورة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السيارات المقفلةمركبات بقيدين أو لوحتين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في عام وسط هبوط حاد للمعادن النفيسة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 عرض «شبابيك» التفاعلي في حلب يناقش قضايا مجتمعية بمشاركة الجمهور أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026