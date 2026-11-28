تشييع جثمان شهيد قوى أمن الطرق عبادة علي السرماني في مدينة دير الزور تاريخ النشر: 2026/11/28 8:28 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 8:28 مساءً قائمة الصور 1/3 وصول قافلة تضم نحو 600 عائلة من أهالي عفرين المهجرين إلى قراهم وبلداتهم بمنطقة عفرين شمالي حلب أكثر من 30 عائلة تعود من مخيمات دير حسان إلى بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي انتشار أمني في الصنمين بريف درعا بعد استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن مدنيون من دير حافر يصلون مناطق آمنة تحت سيطرة الدولة السورية بعد عبورهم طرقاً خطرة من أجواء بطولة النصر 3 لفروسية قفز الحواجز في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار دولي باكستان تدين الاعتداء بطائرة مسيّرة على الكويت 3 صور تشييع جثمان شهيد قوى أمن الطرق عبادة علي السرماني في مدينة دير الزور انفوغراف مشروع الربط السككي الإقليمي.. ممر يربط السعودية بتركيا عبر سوريا والأردن