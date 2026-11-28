إسلام آباد-سانا
أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت الاعتداء الذي استهدف الكويت بطائرة مسيّرة، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع الكويت وشعبها.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن شهباز شريف قوله: إن باكستان تجدد دعمها الثابت لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وتشدد على ضرورة احترامها بشكل كامل.
كما أعرب شهباز شريف عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء الاعتداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومن بينهم مواطن باكستاني، موضحاً أن السفارة الباكستانية في الكويت على تواصل وثيق مع السلطات المحلية لضمان حصوله على العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أمس الأول أن اعتداءً إيرانياً استهدف مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، فضلاً عن أضرار مادية.
باكستان تدين الاعتداء بطائرة مسيّرة على الكويت
إسلام آباد-سانا