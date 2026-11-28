‏ ‏إسلام آباد-سانا‏

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أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت الاعتداء ‏الذي استهدف ‏الكويت بطائرة مسيّرة، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع ‏الكويت وشعبها.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن شهباز شريف قوله: إن باكستان ‏تجدد دعمها الثابت لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وتشدد ‏على ضرورة احترامها بشكل كامل.‏

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كما أعرب شهباز شريف عن خالص تعازيه لأسر ‏الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء الاعتداء، متمنياً الشفاء العاجل ‏للمصابين، ومن بينهم مواطن باكستاني، موضحاً أن السفارة الباكستانية ‏في الكويت على تواصل وثيق مع السلطات المحلية لضمان حصوله على ‏العلاج والرعاية الطبية اللازمة.‏

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‏وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أمس الأول أن اعتداءً إيرانياً استهدف ‌‏‌‏مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، ‌‏‌‏فضلاً عن أضرار مادية.‏