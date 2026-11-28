الثروة الحيوانية في دير الزور 2026.. ما حجمها؟ وما أبرز التحديات التي تهددها؟ تاريخ النشر: 2026/11/28 12:24 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 12:24 مساءً الثروة الحيوانية في دير الزور 2026.. ما حجمها؟ وما أبرز التحديات التي تهددها؟ وكيف يمكن للاستراتيجية الوطنية للزراعة أن تسهم في حمايتها وتطويرها؟ فرق الدفاع المدني في دير الزور تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق العبّارة المائية بعد إعادة تأهيله.. افتتاح مركز الأمل للدعم النفسي والاجتماعي في ديرالزور تمديد التقدم إلى المفاضلات الجامعية 2026-2027 حتى نهاية يوم الإثنين تساقط حبات البَرد في بلدة الهرموشية غرب دير الزور بدء أعمال إعادة تركيب الجسر الحربي ببلدة المريعية بريف دير الزور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الاستراتيجية الوطنية للزراعةالثروة الحيوانية في دير الزوردير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال آخر الأخبار محليات وزير التنمية الإدارية: معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية توجت سنوات طويلة من التضحيات رياضة سوريا غداً.. ختام بطولة النصر الدولية لفروسية قفز الحواجز في ريف دمشق انفوغراف الثروة الحيوانية في دير الزور 2026.. ما حجمها؟ وما أبرز التحديات التي تهددها؟