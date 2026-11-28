بكين-سانا

أكد مجلس الدولة الصيني أهمية تعزيز استقرار سوق رأس المال ومواصلة إصلاحاتها، داعياً إلى تفعيل السياسات القائمة ودراسة إجراءات جديدة لدعم السوق وتحسين أدائها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد ودعم التنمية.

وذكرت وكالة شينخوا اليوم السبت، أن اجتماعاً تنفيذياً لمجلس الدولة عقد أمس الجمعة، شدد على الدور الحيوي لسوق رأس المال في التنمية الاقتصادية، وضرورة تعزيز مساهمتها في تمويل الشركات وتطوير الصناعات وتحسين دخل الأسر.

وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز دور الصناديق المدعومة من الدولة في استقرار السوق، وتحسين وظيفة شركة “هويجين” المركزية للاستثمار المملوكة للدولة، لتؤدي دور صندوق استقرار يضمن توفير السيولة، إلى جانب تشجيع صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي على زيادة استثماراتها في سوق رأس المال.

وأظهرت بيانات رسمية أن عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة حصص الملكية التي نفذتها الشركات المدرجة منذ مطلع تشرين الأول الماضي بلغت نحو 60 مليار يوان، ما يعادل 8.9 مليارات دولار، فيما وصل صافي الاكتتابات في صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم إلى نحو 800 مليار يوان خلال الفترة نفسها.

كما شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز القدرة على رصد المخاطر الخارجية والتعامل معها، وتطوير آليات الإنذار المبكر للمخاطر العابرة للحدود، بما يعزز مرونة السوق ويحد من تأثير التقلبات العالمية.

وشهدت الأسهم الصينية ارتفاعاً ملحوظاً عقب الاجتماع، إذ سجلت أكثر من خمسة آلاف شركة مدرجة في سوق الأسهم من الفئة “أيه” مكاسب، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.73 بالمئة، فيما قفز مؤشر شنتشن المركب بنسبة 7.24 بالمئة.

يشار إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الأرباع ‏الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة ‏خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية ‏أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في 19 تشرين الأول الماضي.