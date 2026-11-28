لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، تعرض سفينة شحن للاختطاف من قبل مسلحين قبالة السواحل اليمنية، بعد اقتحامها والسيطرة على قيادتها.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها تلقت بلاغاً من ربان السفينة يفيد بصعود مسلحين غير مصرح لهم إلى متنها والسيطرة عليها، على بعد 64 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة بلحاف اليمنية.

وأشارت الهيئة إلى إبلاغ السلطات المختصة بالحادث، التي باشرت التحقيق في ملابساته، داعيةً السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وكانت الهيئة أعلنت أول أمس الخميس، تعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوف مجهول قبالة السواحل العُمانية أثناء عبورها مضيق هرمز.

يشار إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد توترات متزايدة منذ بدء ‏الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، في شباط الماضي، حيث سجلت جهات ملاحية دولية ‏حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ‏ما أدى إلى تراجع حركة العبور وارتفاع تكاليف التأمين على السفن.‏