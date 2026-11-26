دمشق-سانا ‏

شاركت سوريا ممثلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة في ورشة تدريبية إقليمية متخصصة ‏بتقييم الأثر البيئي، في العاصمة الأردنية عمّان. ‏

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن ‏مديري الرصد والتقييم البيئي أسعد علبي، وبيئة حلب أحمد ضاهر، وبيئة الرقة محمد ‏الفرج، شاركوا في الورشة التي تستمر من 23 إلى 26 الشهر الجاري، بمشاركة ‏مختصين من سوريا والأردن وفلسطين.‏

وبينت الوزارة أن الورشة تندرج ضمن مشروع “تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني ‏في مجال تقييم الأثر البيئي” الذي تنفذه جمعية البيئة الأردنية، بدعم من برنامج المنح ‏الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية ‏GEF‏ والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي ‏UNDP‏.‏

تطوير قدرات الكوادر ورفع جودة الدراسات البيئية

وتضمنت الورشة جلسات تدريبية ونقاشات فنية وتطبيقات وزيارات ميدانية حول ‏الأطر التشريعية والمؤسسية وآليات الرقابة، بهدف تطوير قدرات الكوادر ورفع جودة ‏الدراسات البيئية، وتعزيز الوقاية من الآثار السلبية للمشروعات منذ مراحل التخطيط ‏وتبادل الخبرات الإقليمية بما يوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية.‏

ونظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 22 الشهر الجاري ورشة عمل تخصصية ‏بدمشق لتعزيز كفاءة تقييم الآثار البيئية للأنشطة الاقتصادية وتطوير أدوات الرقابة ‏البيئية عليها.‏