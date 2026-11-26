دمشق-سانا
شاركت سوريا ممثلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة في ورشة تدريبية إقليمية متخصصة بتقييم الأثر البيئي، في العاصمة الأردنية عمّان.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن مديري الرصد والتقييم البيئي أسعد علبي، وبيئة حلب أحمد ضاهر، وبيئة الرقة محمد الفرج، شاركوا في الورشة التي تستمر من 23 إلى 26 الشهر الجاري، بمشاركة مختصين من سوريا والأردن وفلسطين.
وبينت الوزارة أن الورشة تندرج ضمن مشروع “تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال تقييم الأثر البيئي” الذي تنفذه جمعية البيئة الأردنية، بدعم من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية GEF والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
تطوير قدرات الكوادر ورفع جودة الدراسات البيئية
وتضمنت الورشة جلسات تدريبية ونقاشات فنية وتطبيقات وزيارات ميدانية حول الأطر التشريعية والمؤسسية وآليات الرقابة، بهدف تطوير قدرات الكوادر ورفع جودة الدراسات البيئية، وتعزيز الوقاية من الآثار السلبية للمشروعات منذ مراحل التخطيط وتبادل الخبرات الإقليمية بما يوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية.
ونظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 22 الشهر الجاري ورشة عمل تخصصية بدمشق لتعزيز كفاءة تقييم الآثار البيئية للأنشطة الاقتصادية وتطوير أدوات الرقابة البيئية عليها.