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عوامل متداخلة‎ تؤدي لزيادة عدد ‏ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة ‏الحالية

ما أسباب زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية؟ عوامل متداخلة‎ تؤدي لزيادة عدد ‏ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة ‏الحالية

عوامل متداخلة‎ تؤدي لزيادة عدد ‏ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة ‏الحالية.

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