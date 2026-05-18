ورشة تدريبية في الرقة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وبناء دور فاعل في مرحلة التعافي

الرقة-سانا

أقامت مؤسسة “أفق هورايزون للتنمية”، اليوم الإثنين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة تدريبية في مدينة الرقة تستهدف نحو 40 امرأة، بهدف تعزيز المشاركة السياسية والعامة للنساء، وتمكينهن من لعب دور أكثر فاعلية في المجتمع المحلي، وصنع القرار.

وأوضح مدير البرامج في المؤسسة لؤي الرمضان في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة التي تمتد لأربعة أيام تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية متخصصة تهدف إلى دراسة واقع المشاركة السياسية والعامة للنساء في الرقة، من حيث الفرص المتاحة والتحديات القائمة، إضافةً إلى تحليل بنية السلطة، وآليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

وأشار الرمضان إلى أن التدريب يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة، من خلال العمل الجماعي على تحديد مسارات التغيير المطلوبة، وبناء التحالفات والشراكات الداعمة للعمل النسوي في المدينة، لافتاً إلى أن الورشة ستختتم بعرض نماذج وتجارب نجاح لنساء سوريات، بما يسهم في تبادل الخبرات، وترسيخ صورة إيجابية عن دور المرأة في المجتمع.

ولفت إلى أنه من بين مخرجات الورشة إعداد جداريتين تعبّران بصورة فنية عن رسائل التدريب ورؤية المشاركات لدور النساء في الحياة العامة، عبر رسومات تسلط الضوء على قيم المشاركة والعدالة والتمكين، بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز حضور النساء في الشأن العام.

رئيسة إدارة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقة وداد رحال، بيّنت أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة في مرحلة التعافي، وإعادة البناء، مشيرةً إلى أن “المرأة هي الأساس الحقيقي لأي عملية بناء مجتمعي”، وأن التدريب يهدف إلى تمكين النساء سياسياً، والخروج بمخرجات عملية تسهم في تطوير دورهن بالمجتمع.

بدورها، قالت الناشطة المدنية كوثر معيون المهتمة بحقوق النساء: إن التدريب يشكل مساحة حرة للنساء لتطوير وعيهن السياسي، وتعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

ومؤسسة “أفق هورايزون للتنمية” منظمة نسائية إنسانية غير ربحية تأسست عام 2017 في سوريا وتركيا والعراق، وتعمل داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع مجموعات العمل المحلية، بهدف تغطية الاحتياجات الأساسية، ودعم المجتمع السوري، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

ويأتي هذا التدريب في وقت تشهد فيه الرقة جهوداً متزايدة لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وسط مطالبات بفتح مساحات أوسع لمشاركتها في مختلف القطاعات.

