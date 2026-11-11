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كيف يمكن لطلاب درعا تسديد رسومهم وأقساطهم الجامعية بسهولة أكبر؟

مديرية بريد درعا كيف يمكن لطلاب درعا تسديد رسومهم وأقساطهم الجامعية بسهولة أكبر؟

مديرية بريد درعا تتيح خدمة الدفع عبر مكاتبها، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام أمام المصارف.

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