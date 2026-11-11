كيف يمكن لطلاب درعا تسديد رسومهم وأقساطهم الجامعية بسهولة أكبر؟ تاريخ النشر: 2026/11/11 12:31 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/11 12:31 صباحًا مديرية بريد درعا تتيح خدمة الدفع عبر مكاتبها، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام أمام المصارف. المؤسسة العامة لمياه الشرب تواصل إعادة تأهيل محطتي مياه سفيرة الاستخبارات العامة تلقي القبض على المجرم علي كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن النفط والغاز في سوريا.. أرقام ترسم ملامح التعافي ثلاث محطات مياه في دير الزور تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة عبر الطاقة الشمسية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مديرية بريد درعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي آخر الأخبار دولي دول مجلس التعاون الخليجي تقرر إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت دولي إطلاق نار يستهدف دورية لليونيفيل في جنوب لبنان دولي مقتل طفلة وإصابة شخص برصاص ميليشيا الحوثي في محافظة تعز