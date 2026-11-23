بين أهميتها الاقتصادية والبيئية.. كيف تسهم الواحات في البادية السورية في الدعم المجتمعي تاريخ النشر: 2026/11/23 12:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 12:12 مساءً 3 عقود وُقعت خلال معرض دمشق بين فرع هيئة الاستثمار بالرقة ومجموعتي غلوري وكيان جامعة دمشق تخصص رابطاً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى والملاحظات الطلابية ومتابعتها أكثر من 24 ألف مركبة كهربائية وهجينة في سوريا ملفات استراتيجية تصدّرت المؤتمر الصحفي للوزير الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان إلغاء القيود على حق التقاضي من تحصين القرارات الإدارية إلى إخضاعها للرقابة..ماذا يعني ذلك؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدعم المجتمعيالواحات في البادية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها آخر الأخبار منوعات هل يرتبط فيتامين «د» بانخفاض تراكم بروتين مرتبط بالزهايمر؟ ثقافة وفنون من الطفل كيفن إلى حكاية جديدة.. «وحيداً في المنزل» في مشروع سينمائي جديد دولي الرئيس الكوري الجنوبي يعلن تعديلاً وزارياً يشمل مناصب رئيسية