حضور سوري متنوع في مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية (DOC NYC) تاريخ النشر: 2026/11/13 3:39 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 3:39 مساءً حضور سوري متنوع في مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية (DOC NYC). باراك يدعو مجلس النواب الأمريكي للتصويت لصالح إلغاء قانون قيصر سوريون في النمسا ينظمون حملة لجمع التبرعات.. بالتزامن مع حملة “دير العز” رئيس البرلمان التركي: وحدة أراضي سوريا أمر بالغ الأهمية للبلاد وللمنطقة برمتها لبنان يدين محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا ويؤكد رفضه لضلوع أيّ من مواطنيه فيها الهلالي يبحث مع السفير اللبناني آفاق التعاون الاستثماري وتوسيع الشراكات الاقتصادية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سوريامهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار فيديو الصقيع يترك بصمته على حقول خان شيخون.. والبطاطا في صدارة الأضرار انفوغراف سوريا تستعيد عضويتها الكاملة في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي فيديو السمسم في الكُبر.. موسم أثقلته السيول وغلاء مستلزمات الإنتاج