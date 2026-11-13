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حضور سوري متنوع في مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية (DOC NYC)

01 21 حضور سوري متنوع في مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية (DOC NYC)

حضور سوري متنوع في مهرجان نيويورك للأفلام الوثائقية (DOC NYC).

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