4332 سلة غذائية وصحية تصل إلى الأسر العائدة في قرى ريف السويداء بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمساندتها في تأمين احتياجاتها الأساسية وتخفيف أعبائها المعيشية.