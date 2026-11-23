4332 سلة غذائية وصحية لدعم الأسر العائدة إلى قرى ريف السويداء تاريخ النشر: 2026/11/23 9:46 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/23 9:47 صباحًا 4332 سلة غذائية وصحية تصل إلى الأسر العائدة في قرى ريف السويداء بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمساندتها في تأمين احتياجاتها الأساسية وتخفيف أعبائها المعيشية. في ذكرى تأسيس الدفاع المدني السوري.. توثّق الأرقام 12 عاماً من الاستجابة والإنقاذ حضور سوري في الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي عبر جناح وزارة الزراعة باحثان سوريان ضمن أفضل 2% من العلماء عالمياً أكثر من 950 ألف طن تقديرات إنتاج الزيتون في سوريا لموسم 2026 التسوية الطوعية لكبار المكلفين” فرصة لتسوية الالتزامات الضريبية السابقة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف السويداءسلة غذائية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية آخر الأخبار ثقافة وفنون المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 23 من تشرين الثاني 2026 تعليممحليات الجودة والاعتمادية تعلن مواعيد ومراكز الامتحان الطبي الموحد لعام 2026 محليات انخفاض تدريجي على درجات الحرارة والطقس خريفي بين الصحو والغائم جزئياً